Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Auto von Parkplatz gestohlen

Gronau (ots)

Böse Überraschung für einen Autofahrer am Freitag in Gronau-Epe: Als er gegen 22.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehren wollte, fand er es nicht mehr vor. Der silberfarben lackierte Peugeot 307 mit BOR-Kennzeichen hatte ab 14.00 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Straße Füchtenfeld gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

