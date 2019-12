Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbrecher hebeln Türen auf

Borken (ots)

Zu vier Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in Borken-Gemen gekommen:

In der Nacht zum Freitag verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zugang in einen Gastronomiebetrieb an der Straße Freiheit. Die Täter entwendeten einen Tresor, ein Mobiltelefon, ein Laptop und mehrere Kisten Wein.

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag hebelten Unbekannte eine Tür zu Vereinsräumen an der Coesfelder Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter das Gebäude ohne Beute.

Auf einen Friseursalon an der Ahauser Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag abgesehen. Um hineinzukommen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Die Einbrecher stahlen eine geringe Summe vorgefundenen Bargelds.

In der gleichen Nacht drangen Unbekannte in eine Gaststätte an der Straße Holzplatz ein. Auch dort gelangten die Einbrecher hinein, indem sie eine Tür aufhebelten. Weiter als in den Flur gelangten die Einbrecher allerdings nicht: Sie scheiterten bei dem Versuch, eine innen liegende Tür ebenfalls aufzuhebeln.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

