Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kontrolle verloren und gegen Haus gefahren

Gronau (ots)

Stationär ins Krankenhaus kam eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Freitag in Gronau nach einem Unfall. Die Gronauerin befuhr gegen 17.55 Uhr mit ihrem Wagen die Gildehauser Straße in Richtung Innenstadt. Im Bereich des Bahnübergangs Gildehauser Straße/Alter Postweg überholte die Frau einen vorausfahrenden Wagen. Sie blieb auf der linken Fahrbahnseite, kam kurz vor der Einmündung Müllerstraße mit einem Vorderrad an einen Bordstein. Sie fuhr über den Radweg und die Einmündung der Müllerstraße, durchbrach eine Buchenhecke und eine Blechhüte und prallte schließlich gegen eine Hausmauer. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro.

