Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen nach Unfallflucht mit einem Radfahrer gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Die Polizei sucht Zeugen, die letzte Woche Dienstag (21. Mai, 14:20 Uhr) einen Verkehrsunfall auf der Emil-Kemper-Straße beobachtet haben.

Ein 22-jähriger Radfahrer hat bei der Polizei angezeigt, dass er auf der Emil-Kemper-Straße in Fahrtrichtung Ruhrtalstraße unterwegs war, als ein PKW von der Ruhrtalstraße nach links in die Emil-Kemper-Straße abbog. Weil der Wagen über die Fahrbahnmitte hinaus fuhr, habe er plötzlich ausweichen müssen und sei wegen der regennassen Fahrbahn hingefallen, gab der Radfahrer bei der Polizei an. Der 22-jährige Kettwiger erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht den flüchtigen Autofahrer und/ oder Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise können unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 gemeldet werden./ SyC

