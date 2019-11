Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter erheblichem Alkoholeinfluss in Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mit fast 3 Promille beim "Umparken" gegen geparkten Pkw gefahren ---

Samstagabend (23. November), gegen 22:30 Uhr, beabsichtigte eine 48-jährige Frau von einer privaten Feier in Brühl, Bremer Straße mit einem Taxi nach Hause zu fahren. Bevor die Frau mit dem bestellten Taxi den Heimweg nach Frechen antreten wollte, beabsichtigte sie noch ihren eigenen Pkw umzusetzen. Dabei kollidierte sie leicht mit einem anderen geparkten Pkw. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten in der Atemluft der 48-Jährigen Alkoholgeruch fest, was zur Folge einen Atemtest mit einem Wert von 2,98 Promille hatte. Daraufhin wurde die Frau der Polizeiwache in Brühl zugeführt. Dort wurde ihr von einem hinzugezogenen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Eine weitere Überprüfung ergab, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihre bereits mehrere Jahre zuvor entzogen. Jetzt muss sich die Frau wegen Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis vor einem Gericht verantworten. (jd)

