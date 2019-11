Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191122-5: Autofahrerin nach Wildunfall schwer verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend (21. November) ist auf der Landesstraße (L) 277 eine 32-jährige Autofahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein schwer verletzt worden.

Die 32-Jährige fuhr gegen 23:30 Uhr auf der L 277 in Richtung Frechen. Plötzlich kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn von links nach rechts. Die Autofahrerin bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildtier jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau wurde schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in eine Uniklinik. Das Wildschwein lief nach dem Unfall in den angrenzenden Wald. Der ADAC kümmerte sich um den beschädigten Wagen.

Zusammenstöße mit Wildtieren sind nicht immer zu verhindern. Durch umsichtiges Fahren kann die Gefahr gemindert werden. Die Polizei empfiehlt: Wer Wild auf der Straße begegnet, sollte vorsichtig abbremsen, abblenden, hupen und das Lenkrad fest umklammern. Wurde ein Tier angefahren, sollte die Unfallstelle abgesichert und in jedem Fall die Polizei informiert werden. Der Unfallbericht dient zur Vorlage bei den Kfz-Versicherungen. Außerdem informiert die Polizei den zuständigen Jagdausübungsberechtigten. (nh)

