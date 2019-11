Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191122-2: Bundesstraße nach Verkehrsunfall kurzzeitig gesperrt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Vier Autos fuhren an einem Ampelanlage ineinander. Zwei Personen verletzten sich dabei leicht. Der Berufsverkehr kam kurzzeitig zum Erliegen.

Am Donnerstag (21. November) musste ein 37-jähriger Autofahrer um 17:30 Uhr an einer Ampelanlage der Bundesstraße 265 in Fahrtrichtung Hürth an der Theodor-Heuss-Straße verkehrsbedingt warten. Ein 83-Jähriger aus Nörvenich fuhr eigenen Angaben zufolge ungebremst auf und in der Folge zwei weitere Autofahrerinnen (38 und 58). Der 37-Jährige und seine 41-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 23.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle abgeleitet. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 19:00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. (bm)

