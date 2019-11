Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191121-3: Gasflaschen-Dieb scheiterte bei Wiederholung - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat am Mittwoch (20. November) eine Gasflasche gestohlen. Als er es ein zweites Mal versuchte, nahmen Polizeibeamte ihn fest.

Der Tatverdächtige erschien auf einem Fahrrad gegen 15:00 Uhr an einem Baustoff-Handel in der Straße "Am Sodagraben". Er entnahm aus einem Regal eine 11 Kilogramm schwere Gasflasche, legte sie in den Fahrradkorb und fuhr vom Gelände, ohne die Flasche zu bezahlen. Nach etwa 25 Minuten kehrte der Flaschen-Dieb wieder. Er versuchte, eine weitere Gasflasche zu entwenden, rechnete jedoch nicht mit der Wachsamkeit vierer Zeugen (22/23/28/28), die ihn überwältigten und am erneuten Diebstahl hinderten. Polizisten nahmen den 31-Jährigen, der bereits mehrere Male polizeilich in Erscheinung getreten ist, mit zur Polizeiwache und leiteten ein Strafverfahren ein. Zudem stellten sie das Fahrrad sicher, das als gestohlen gemeldet war. (nh)

