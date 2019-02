Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wohltberg, Hirschberger Straße 24.02.2019, 17.00 Uhr - 20.30 Uhr

Zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagabend 20.30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Hirschberger Straße eingebrochen. Was die Einbrecher dabei erbeutet haben und wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter auf das Grundstück und begaben sich hier an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen ins Innere der Wohnung ein. Danach betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume nach sich lohnenswerter Beute. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei hofft, dass Nachbarn, Spaziergänger oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise an die Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

