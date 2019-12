Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Unfall

Eine leicht verletzte Pedelecfahrerin

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 19-jährige Pedelecfahrerin am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Südlohn erlitten. Die Münsteranerin war gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg der Straße Sickinghook aus Richtung B70 kommend unterwegs gewesen. Eine 34-jährige Autofahrerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Industriestraße wollte die Südlohnerin mit ihrem Wagen nach rechts abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

