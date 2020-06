POL-RT: Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern, Traktor überschlagen, Diebstähle, Unfallflucht

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen-Betzingen (RT): Pedelecfahrer gegen Mauer geprallt

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ist es in der Schanzstraße zu einem schweren Unfall mit einem Pedelecfahrer gekommen. Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pedelec die stark abschüssige Schanzstraße mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heppstraße. Auf Höhe der Mössingerstraße kam er zu weit nach rechts und streifte mit seinem rechten Pedal den dortigen Bordstein. Dadurch kam er zu Sturz und prallte mit dem Kopf gegen eine Grundstücksbegrenzungsmauer. Trotz getragenem Fahrradhelm zog er sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Lichtenstein-Unterhausen (RT): Bei Überschlag mit Traktor schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem sich der Fahrer eines Traktors schwer verletzte. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 16.20 Uhr mit seinem Schmalspurtraktor die Verbindungsstraße von Göllesberg kommend in Fahrtrichtung Unterhausen. Eigenen Angaben nach wurde er auf Höhe des Schützenhauses von einem bislang unbekannten roten Pkw überholt und von der Fahrbahn abgedrängt. In der Folge stürzte der 58-Jährige mit seinem Traktor einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrfach, bevor er im Bachbett des Stahlecker Baches zur Endlage kam. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und vorbeikommende Verkehrsteilnehmer auf das Unfallgeschehen aufmerksam machen. Er kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch auslaufende Betriebsstoffe kam es zudem zu einer Verunreinigung des Baches, weshalb die Feuerwehr Lichtenstein eine Ölsperre an der betreffenden Stelle errichtete. Auf Anordnung des Umweltamtes sind in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen und Maßnahmen zur Reinigung des Baches erforderlich. An dem nicht mehr fahrbereiten Traktor, welcher von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/99180, bittet um Zeugenhinweise zu dem roten Pkw.

Hülben (RT): Pkw-Dieb festgenommen (Zeugenaufruf)

Wegen einer Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen und dem Diebstahl eines Mercedes-Benz Geländewagens ermittelt der Polizeiposten Bad Urach gegen einen 21 Jahre alten Mann aus einer Ermstalgemeinde sowie dessen noch unbekannte Mittäter.

Im Laufe des Sonntagmorgens wurde der Polizei mitgeteilt, dass aus 13 in Hülben im Freien abgestellten, unverschlossenen Pkw Wertgegenstände in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Zudem wurde ein in der Friedensstraße geparkter, ebenfalls unverschlossener, Mercedes-Benz Geländewagen des Typs GLK, dessen Fahrzeugschlüssel zum Zeitpunkt des Diebstahls im Innenraum lagen, als gestohlen gemeldet. Dank des Hinweises eines Passanten konnte der entwendete Geländewagen gegen 11.30 Uhr in Pfullingen an einer Hütte in einem Waldgebiet mit laufendem Motor festgestellt werden. Hinter dem Steuer schlief ein 21-jähriger Mann, der an Ort und Stelle durch Beamte des Polizeireviers Pfullingen vorläufig festgenommen werden konnte. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes erhärtete sich der Verdacht, dass dieser den Pkw entwendet und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Er wurde nach Durchführung einer Blutentnahme und der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik verbracht, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Ersten Ermittlungen nach dürfte der 21-Jährige, welcher Zeugen zur Tatzeit mit weiteren männlichen Personen in Hülben auffiel, auch für die Diebstähle aus den 13 Pkw in Betracht kommen. Gegenstand weiterer Ermittlungen ist zudem, ob diese Personen auch für den Diebstahl von drei Fahrrädern in Frage kommen, die im gleichen Zeitraum in Hülben entwendet wurden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07125/946870 mit dem Polizeiposten Bad Urach in Verbindung zu setzen.

Kirchheim unter Teck(ES): Rennradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 297 bei Kirchheim zugezogen. Ein 66-jähriger Lenker eines Wohnmobils wollte gegen 16.40 Uhr seine Fahrt von einer neben der B 297, Höhe des Kirchheimer Freibads, liegenden Parkbucht in Richtung Autobahn fortsetzen. Hierbei übersah er einen in Richtung Kirchheim auf der bevorrechtigten Bundesstraße fahrenden Rennradfahrer. Der 51-jährige Radler prallte gegen das einfahrende Wohnmobil und zog sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro.

Nürtingen (ES): Schwer verletzter Radfahrer (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Neuffener Straße / Steinengrabenstraße in Nürtingen ereignet hat. Ein 53-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem Rennrad auf der Neuffener Straße in Richtung Nürtingen Altstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Steinengrabenstraße wollte er auf den separaten Radweg in Richtung Bahnhofstraße auffahren, wobei er aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Hierbei zog er sich trotz getragenem Fahrradhelm schwerste Verletzungen zu und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Mit Eisenbahnbrücke kollidiert und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfallgeschehen das sich am Samstagnachmittag an der Eisenbahnbrücke in der Gosbertstraße ereignet hat. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines weißen, dreiachsigen Lkw mit Lademulde gegen 14.15 Uhr die Gosbertstraße von der Ortsmitte herkommend in Richtung Seebronn. Auf der Lademulde des Lkw befand sich ein gelbfarbener Bagger. Als der Lkw die Eisenbahnbrücke durchfuhr, touchierte der Hydraulikarm des Baggers einen Stahlträger der Brücke und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer des Lkw, welcher mit einem grünen T-Shirt bekleidet war, hielt am Junghansring an und begutachtete die beschädigte Hydraulik sowie die gesprungene Fahrzeugscheibe des Baggers. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden an der Brücke zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/98010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden.

