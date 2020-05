Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand von Scheune

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Verletzte und hoher Schaden bei Scheunenbrand

Drei verletzte Personen und ein Schaden in Höhe von circa 100 000 Euro sind die Bilanz eines Scheunenbrandes, der sich am Samstagmorgen in der Grabenstraße ereignet hat. Gegen 10.27 Uhr wurde über Notruf der Brand einer Scheune gemeldet. Diese stand zu dem Zeitpunkt bereits im Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das dazugehörige Wohnhaus verhindert werden. Die Scheune war jedoch nicht mehr zu retten. Sie brannte bis auf die Grundmauern ab, mit den darin befindlichen zwei historischen Traktoren und weiteren Arbeitsgeräten. Drei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen der Wehren Eningen, Pfullingen, Metzingen und Reutlingen vor Ort. Sie hielten ihre Brandwache bis 21.30 Uhr aufrecht. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort. Die Ermittlungen nach der Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen



Gerd Aigner

Telefon: 07121 942-2224



E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell