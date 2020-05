Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 01.05. bis 03.05.2020

Simmern (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 7 Verkehrsunfälle, bei denen 1 Person verletzt wurde.

Kappel - Am 02.05.2020, wurde gegen 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der L193 in der Gemarkung Kappel gemeldet. Ein sich allein im Fahrzeug befindlicher Fahrzeugführer befuhr die L193 aus Richtung Flughafen Hahn in Richtung Kappel. Nach der Abfahrt Rödelhausen kam er in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen, drehte sich anschließend durch Gegensteuern um 90 Grad, rutschte über den Grünstreifen und schlug mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der zunächst nicht ansprechbare Fahrer stieg anschließend scheinbar unverletzt aus dem Fahrzeug, wurde aber vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Wittlich geflogen. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn gewesen sein.

Flughafen Hahn - Am 01.05.2020 gegen 22.20 Uhr ging eine Mitteilung bei Polizeiwache Hahn ein, wonach ein PKW mit starken Schlangenlinien vom Koblenzer Tor Richtung Bärenbach und weiter auf die B50 Richtung Trier geführt würde. Das Fahrzeug konnte wenigen Minuten später im Bereich der B50 angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Er stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

