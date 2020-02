Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Frontalzusammenstoß zweier PKW

Neumünster (ots)

Owschlag. Heute Morgen, gegen 07.30 Uhr, sind auf der Landesstraße 265, zwischen der A7 und der Ortschaft Owschlag, zwei PKW frontal zusammengestoßen. Die 35 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiestas befuhr die Landesstraße von der A7 kommend in Richtung Owschlag. Aus Richtung Owschlag kam ihr die Fahrerin eines Audi Q3 entgegen. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geriet die Fiesta Fahrerin auf den Grünstreifen und schleuderte daraufhin in den ihr entgegenkommenden Audi. Die 42jährige, aus Owschlag stammende Audi Fahrerin, wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rendsburg verbracht. Die aus Neumünster kommende Fahrerin des Fiestas musste ebenfalls mit einem Rettungswagen ins UKSH Kiel gebracht werden. Beide Fahrerinnen saßen alleine in ihren Fahrzeugen. Die Landesstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden PKW für ca. 2 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000EUR.

