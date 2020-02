Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen nach Unfall mit schwer verletzter Person gesucht

Neumünster. Bereits am Samstag, 22.02.2020, kam es gegen 21.30 Uhr in der Kampstraße in Gadeland zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich in der 90 Grad Kurve der Kampstraße, im Bereich der Einmündung der Schönmörchenstraße. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 41 Jahre alten polnischen Staatsbürger, der erst am Morgen des darauffolgenden Tages gefunden wurde. Er machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Anwohner informierten daraufhin die Polizei. Bei dem Fahrzeug, das den Mann in den Abendstunden angefahren habe, soll es sich eventuell um einen dunklen VW Golf, bzw. einem ähnlichen Modell gehandelt haben. Wer Angaben zu dem Unfall selbst machen kann, bzw. zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit der Polizei unter der Rufnummer: 04321 / 945-0 in Verbindung setzen.

