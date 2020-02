Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rollstuhlfahrer Opfer eines Raubes

Neumünster (ots)

Neumünster. Am gestrigen 24.02.2020, kam es gegen 10.45 Uhr, in Neumünster in der Straße "Hinter der Kirche" zu einem Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Der Rentner fuhr mit seinem Krankenfahrstuhl vom Kleinflecken kommend in Richtung Vicelin-Kirche und erhielt plötzliche einen Schlag auf den Hinterkopf, vermutliche durch die Faust des Täters. Der Täter griff dann nach der Handtasche des Rentners und floh mit dieser auf einem Fahrrad in Richtung Kleinflecken. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 20 Jahre alt und ca. 1,70m groß, dunkler Teint, schwarze Haare und schlanke / sportliche Figur. Er trug einen knielangen grünen Stoffparka, helle Jeans und schwarze Sportschuhe. Das mitgeführte Fahrrad sei ein schwarzes Herrenrad gewesen. Nur ca. 8 Minuten später kam es zu einer weiteren ähnlichen Straftat im Renckspark. Hierbei wurde einer älteren Dame die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Die 85 Jahre alte Dame befuhr den Renckspark mit ihrem Fahrrad, als in Höhe des Toilettenhäuschens der Täter von hinten in ihren Fahrradkorb griff und die Handtasche entwendete. Er floh über den Meßtorfweg in Richtung Klosterstraße. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhanges und der Tatsache, dass das Fahrrad ähnlich beschrieben wurde, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um ein und denselben Täter gehandelt haben könnte. Wer zur Tatzeit eine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung passt, bzw. eine der Taten selbst beobachtet hat, möge sich mit der Polizei unter: 04321 / 945-0 in Verbindung setzen.

