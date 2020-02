Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Handtaschendiebstahl in Tungendorf

Neumünster (ots)

Neumünster. Am gestrigen Montag, 24.02.2020, kam es gegen 18.30 Uhr in Neumünster in der Straße Ilsahl zu einem Diebstahl. Der Täter hat die Handtasche einer 66-jährigen in einem für ihn günstigen Moment aus ihrem Fahrradkorb entwendet. Die Geschädigte war gerade im Begriff ihr Fahrrad abzuschließen. Sie beschreibt den Täter als männlich, schlank und auffallend klein. Er fuhr mit einem dunklen Damenrad und trug eine dunkle Kapuzenjacke. Wer Angaben zur Person oder der Tat machen kann, möge sich mit der Polizei Neumünster unter der Telefonnummer: 04321 / 945-0 in Verbindung setzen.

