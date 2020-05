POL-PDKO: PI Simmern, Pressebericht vom 1. Mai

Polizeidirektion Koblenz

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am Donnerstagnachmittag gg. 16.50 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich der L162/L184 bei Schlierschied. Die drei verletzten Personen, zwei junge Männer und eine junge Frau, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Straße musste die Straßenmeisterei Kirchberg sowie die Feuerwehr Gemünden ausrücken.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es ebenfalls am gestrigen Donnerstag gg. 15.10 Uhr auf der B421 bei Kludenbach. Hier kam die Fahrerin eines Pkw, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Wassergraben. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, der Pkw musste abgeschleppt werden.

In der Nacht zum 1. Mai wurden bei der PI Simmern keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Es kam zu vereinzelten Ruhestörungen und Streitigkeiten, welche jedoch durch die Beamten/Innen der PI Simmern vor Ort beigelegt werden konnten.

