Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Lahnstein (ots)

Am Montag, den 27.04.2020 gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Michel-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Flüchtige beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Kuga an der Fahrertür sowie am linken Kotflügel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- EUR.

Die Polizei in Lahnstein bittet um Zeugen des Vorfalls unter 02621-913-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell