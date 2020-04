Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Kirchberg

Kirchberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 23.04.2020 auf Freitag 24.04.2020 wurde in der Dumnissusstraße in Kirchberg ein parkender Kleintransporter beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug nimmt die Polizei Simmern unter Tel. 06761/921-0 oder die Polizeiwache Hahn unter Tel. 06543/981-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell