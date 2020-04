Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Braubach - Oberalleestraße (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020 gegen 14 Uhr, ereignete sich in der Oberalleestraße in Braubach, in Höhe des Obertors, ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Geschädigte ließ an der Fahrbahnverengung in Höhe des Obertors einen entgegenkommenden LKW und zwei PKW passieren. Als dann der entgegenkommende PKW vor der Verengung anhielt um die Geschädigte passieren zu lassen, überholte plötzlich die Unfallverursacherin mit ihrem PKW das stehende Fahrzeug und fuhr in die Fahrbahnverengung ein, wo sich allerdings schon die Geschädigte befand. Dabei touchierte der PKW das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen PKW mit braun-metallic-Farbe handeln. Die Fahrzeugführerin soll ca. 50 Jahre alt sein und hatte ein Wundpflaster auf der Nase. Die Polizei Lahnstein bittet um Zeugen des Vorfalls unter 02621/913-0.

