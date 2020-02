Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte entwenden VW Tiguan - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Samlandweg 12./13.02.20

In der Nacht zum Donnerstag wurde im Stadtteil Laagberg ein fast dreizehn Jahre alter VW Tiguan entwendet. Das Fahrzeug habe einen Wert von rund 5.000 Euro, so die Besitzerin. Noch um 19 Uhr am Mittwochabend habe der dunkelgrau lackierte Pkw auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses im Samland nahe des Schlesierwegs gestanden. Gegen 05.45 Uhr morgens wurde der Diebstahl schließlich bemerkt. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter Telefon 05361 46460 in Verbindung.

