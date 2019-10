Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw erfasst beinahe Fußgängerin und rammt eine Hauswand

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.10.) ereignete sich in der Straße In der Meffert ein Verkehrsunfall, bei dem es glücklicherweise nur bei Sachschaden blieb.

Eine 75-jährige Leichlingerin kam ohne erkennbaren Grund in Fahrtrichtung Brunnenstraße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst gegen eine Hauswand. Dabei fuhr sie über den Gehweg und verfehlte nur knapp eine unbeteiligte Fußgängerin.

Die Seniorin konnte sich den Unfallhergang nicht erklären. Sie machte auf die Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck und es bestand der Verdacht, dass auch gesundheitliche Gründe ursächlich gewesen sein könnten. Ihr Führerschein wurde daher beschlagnahmt und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Schaden am Pkw beträgt circa 6.000 Euro und an der Hausfassade circa 700 Euro. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell