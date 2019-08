Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlener Motorroller aufgefunden - Polizei sucht weiter Tatzeugen - Velbert - 1908056

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Erst vor wenigen Minuten meldeten wir mit unserer Pressemitteilung / ots 1908054 den Komplettdiebstahl eines 125er Motorrollers der Marke Kwang Yang in Velbert-Mitte, dessen zunächst spurloses Verschwinden am heutigen Montagmorgen (12.08.2019) gegen 05.30 Uhr an der Südstraße in Velbert-Mitte bemerkt und unmittelbar danach vom Fahrzeughalter angezeigt wurde.

Gerade erst erreicht uns die aktuelle Meldung, dass der verschwundene Motorroller auf dem Innenhof eines Schulgeländes, nicht weit vom ursprünglichen Abstellort an der Südstraße, aufgebrochen aufgefunden wurde. Deutliche Werkzeugspuren und erhebliche Schäden am Zündschloss des Motorrollers deuten darauf hin, dass das Fahrzeug offenbar kurzgeschlossen werden sollte. Als dieses nicht gelang, blieb der beschädigte Roller auf dem Schulgelände zurück. Der beim Diebstahlversuch entstandene Sachschaden dürfte den aktuellen Zeitwert des wieder aufgefundenen Zweirads deutlich übersteigen. Der Motorroller wurde von der Polizei zur Sicherung von Spuren sichergestellt und abgeschleppt.

Damit kann die polizeiliche Fahndung nach dem Fahrzeug eingestellt werden. Dennoch sucht die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen der Tat bzw. nach Personen, die in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl des Rollers in Verbindung stehen könnten. Solche sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, auch weiterhin jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell