POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B42

Rheinstraße Vallendar

Vallendar (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2020, gegen 19:35 Uhr ereignete sich auf der Rheinstraße (B42) in Vallendar ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein junger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die B 42 in Fahrtrichtung Koblenz und beabsichtigte an der Lichtzeichenanlage auf Höhe des Rewe Marktes nach links in die Hellenstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kollidierte der Fahrer auf der Kreuzung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches die B42 aus Koblenz kommend in Fahrtrichtung Bendorf befuhr. Beide Fahrer gaben im Anschluss an, dass die Lichtzeichenanlage für Sie "Grün" angezeigt habe. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalles bei der Polizei Bendorf melden.

