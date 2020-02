Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- LKW-Fahrer löscht Brand

Issum (ots)

Am Montag (10. Februar 2020) gegen 00.25 Uhr entdeckte ein LKW-Fahrer vor einem leerstehenden Gasthaus an der Weseler Straße ein kleineres Feuer. Er konnte den Brand mit einer Wasserflasche löschen und die Glut mit den Schuhen austreten. Von dem Brandort habe der LKW-Fahrer einen PKW wegfahren gesehen. Näher konnte der PKW aber nicht beschrieben werden. An der Eingangstür entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

