POL-PDKO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Verursacher flüchtig - Zeugenaufruf Unfallort: B 9, Gemarkung Mülheim-Kärlich, Höhe Urmitz-Bahnhof

Andernach (ots)

Am 30.04.2020 gegen 08:44 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die B 9 in der Gemarkung Mülheim-Kärlich aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Andernach. Als er sich auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen B 9 befand, näherte sich von hinten mit hoher Geschindigkeit ein schwarzer Pkw der Marke Seat Ibiza mit NR-Kennzeichen. Um dem herannahenden Pkw ein Überholen zu ermöglichen, beabsichtigte der 40-jährige Pkw-Fahrer auf die rechte Fahrspur zu wechseln. Noch während des Fahrstreifenwechsels versuchte der Seat-Fahrer zu überholen, touchierte hierbei jedoch den Pkw des 40-Jährigen seitlich. Hierdurch verlor der Seat-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und schlug mit hoher Geschwindigkeit in die Mittelschutzplanke ein, wodurch mehrere Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn und die Richtungsfahrbahn Andernach geschleudert wurden. Hierbei wurde auch der Pkw eines 24-jährigen Mannes, welcher die Gegenfahrbahn befuhr, beschädigt. Im Anschluss steuerte der Seat-Fahrer seinen Pkw auf den Standstreifen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-jährige Pkw-Fahrer und dessen 8-jährige Tochter leicht verletzt. An den unfallbeteiligten Pkws und der Mittelschutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die B 9 in Fahrtrichtung Andernach für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zur Staubildung. Im Einsatz befanden sich das DRK, die FFW Mülheim-Kärlich, die Straßenmeisterei Neuwied und die Polizei Andernach.

Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem flüchtigen Seat-Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.

