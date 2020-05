Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Mit Leitplanken und Pkw kollidiert; Radler schwer gestürzt; Linienbus gegen Mast geprallt

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Mit schweren Verletzungen, die er sich bei einem Arbeitsunfall zugezogen hat, ist ein 39-Jähriger am Freitagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Mann kurz vor neun Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße In der Au mit der Reinigung einer Metallwanne beschäftigt, als es wohl aufgrund eines Elektrogeräts zu einer Verpuffung der verwendeten Reinigungslösung kam. Kollegen eilten dem durch die entstandenen Flammen schwer verletzten 39-Jährigen zu Hilfe und versorgten diesen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Spezialisten des Sachbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (mr)

Köngen (ES): Mit Leitplanken und Pkw kollidiert

Am Donnerstagmittag, gegen 12.50 Uhr, ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden und ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Die junge Frau befuhr mit ihrem Smart die Bundesstraße in Richtung Nürtingen und geriet dabei mit dem Wagen wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit nach links in den Grünstreifen. Dort touchierte der Smart die Leitplanken und wurde auf die Fahrbahn abgewiesen. Beim Gegenlenken verlor die Fahrerin die Kontrolle über den Pkw, worauf dieser noch mit dem Mercedes eines 52-Jährigen kollidierte. Nach rund 50 Metern kamen die beiden Fahrzeuge schließlich zum Stehen. Die Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mercedes-Lenker blieb unverletzt. (mr)

Kirchheim (ES): Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein gestürzter Radfahrer ist am Freitagmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 36-Jährige war mit seinem Rennrad gegen 11.50 Uhr auf dem Gehweg neben der Dettinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe eines Parkplatzes zu weit nach links und fuhr den Bordstein hinunter. Hierbei kam er zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Der Mann, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (ms)

Tübingen (TÜ): Mehrere Leichtverletzte nach Unfall mit Linienbus (Zeugenaufruf)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Rümelinstraße ereignet hat. Kurz nach halb elf Uhr befuhr ein 58-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Rümelinstraße in Richtung Schnarrenbergstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei auf Höhe der Einmündung zur Herrenbergerstraße auf eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel und prallte frontal gegen zwei dort angebrachten Masten. Durch die Kollision wurden nach derzeitigen Erkenntnissen sowohl der Busfahrer, als auch zwei 54 und 69 Jahre alte Fahrgäste leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort wurden sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Bus musste nach dem Zusammenstoß von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Verkehrspolizei Tübingen bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet oder zur Unfallzeit im Bus gesessen haben sich unter Telefon 07071/ 972-8660 zu melden. (rn)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Werkstätten

In zwei Werkstatthallen in der Straße Auf Neuweiler und in der Heutalstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und acht Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. Im Inneren entwendeten sie Werkzeuge und Bargeld im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

