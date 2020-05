Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 28.05.2020/11.31 Uhr

Reutlingen (ots)

In unserer heutigen Pressemeldung von 11.31 Uhr hat sich in dem Bericht mit der Überschrift "Auseinandersetzung vor Flüchtlingsunterkunft" bei der Altersangabe ein Fehler eingeschlichen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Esslingen am Neckar (ES): Auseinandersetzung vor Flüchtlingsunterkunft

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Donnerstag vor einer Flüchtlingsunterkunft in Mettingen ereignet hat. Kurz nach 2.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert, weil sich vor dem Wohnheim in der Obertürkheimer Straße zwei 22 und 26 Jahre alte Männer zunächst gestritten und in der Folge gegenseitig tätlich angegriffen hatten. Der 26-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung seiner erlittenen Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein 22-jähriger, deutlich alkoholisierter Kontrahent, musste die Nacht im Ortsarrest des Polizeireviers Esslingen verbringen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (sm)

