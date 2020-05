Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schlägerei, Explosion, Unfall mit Pedelec, u.a.

Reutlingen (ots)

Nach einer Feier im Bereich Achalmturm abgestürzt

Zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften kam es am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr im Bereich des Achalmturmes, nachdem über Notruf eine abgestürzte Person gemeldet wurde. Auch die Bergwacht wurde alarmiert, da in der Erstmeldung ein Absturz vom Turm mitgeteilt wurde. Ein 29-Jähriger war am Vorabend mit einigen Freunden auf die Freifläche am Achalmturm gestiegen, um dort zu grillen und zu feiern. Nachdem gegrillt und Alkohol konsumiert wurde, wollten die Feiernden, kurz vor 02.00 Uhr, den Abstieg antreten. Nur der 29-Jährige wollte im Bereich der Bänke, den Abend noch kurz für sich genießen, wie er seinen Freunden sagte. Die Freunde, welche in Gruppen auf dem Kiesweg nach unten unterwegs waren hörten nur nach wenigen Minuten einen dumpfen Schlag und konnten den 29-Jährigen auf dem Kiesweg unterhalb des Turmes am Boden auffinden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der junge Mann wohl unter Alkoholbeeinflussung, beim Austreten, das Gleichgewicht verloren und war deshalb am dort befindlichen Felsmassiv abgestürzt. Die schwer verletzte Person wurde in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Reutlingen: Körperliche Auseinandersetzung in der Reutlinger Innenstadt

Am Samstag gegen 16:10 Uhr, ist es in der Karlstraße zu einer erheblichen körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 36-jähriger Mann einen Dönerbetrieb und wollte einen Döner erwerben ohne ihn jedoch zu bezahlen. Dabei kam es zu einem Streit welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung wurden zwei Mitarbeiter des Geschäftes verletzt. Anschließend erhielten diese Mitarbeiter Unterstützung und vermutlich vier bis sechs Personen schlugen den angeblichen Aggressor in die Flucht. Dabei sollen sie auch mit einem Stuhl auf den 36-Jährigen eingeschlagen haben. Der leicht verletzte 36-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung von den eingesetzten Streifenwagenbesatzungen in Gewahrsam genommen werden. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand wurde er in einem Klinikum stationär aufgenommen.

Reutlingen: Auf stehendes Motorrad gefahren und abgehauen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag in der Albstraße in Reutlingen ereignet hat. Gegen 16 Uhr hielt der 33-jährige Fahrer eines Yamaha Motorrades auf Höhe des Albtorplatzes an einer roten Ampel, als ein PKW von hinten auf sein Motorrad auffuhr. In der Folge stürzte der Motorradfahrer zur Seite und zog sich dabei Verletzungen am Sprunggelenk zu. Der bislang unbekannte Fahrer des PKW entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen orangefarbenen VW, vermutlich einen Golf handeln. Angaben zu dem Kennzeichen des orangenen PKW oder zu dem Fahrer, konnte der Verletzte nicht machen. Der PKW soll jedoch mit mehreren Personen besetzt gewesen sein. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 300EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinwiese auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/9423333 zu melden.

Reutlingen (RT): Dacharbeiter bei Explosion lebensgefährlich verletzt

An einem Gebäude der Hochschule Reutlingen kam es am Samstagmorgen zu einer Explosion, bei der ein Arbeiter verletzt wurde und hoher Gebäudeschaden entstand. Ein 40-jähriger Mann war mit Schweißarbeiten auf dem Dach des Gebäudes beschäftigt, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Gasexplosion in einem Lüftungsschacht kam. Dadurch entstand ein Feuer auf dem Dach bei welchem der Dacharbeiter schwere Brandverletzungen erlitt und in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Flammen konnten durch einen weiteren Arbeiter noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Zusätzlich wurde durch die Wucht der Explosion das Gebäude erheblich beschädigt. An einer Fassade sind sämtliche Fenster zerborsten, einige Zimmer und Flure im Gebäude sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen im siebenstelligen Bereich liegen. Neben mehreren Streifenbesatzungen waren auch 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Reutlingen und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Reutlingen übernommen.

Münsingen (RT): Unfall mit Pedelec (Zeugenaufruf)

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, ist es auf dem Radweg zwischen Gundelfingen in Fahrtrichtung Bichishausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pedelecfahrer gekommen. Ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer wollte dabei seine 71-jährige Ehefrau, welche ebenso mit ihrem Pedelec unterwegs war, überholen und erschrak, als ihm eine Fahrradfahrerin entgegenkam. Unvermittelt scherte er vor seiner Ehefrau ein und dabei berührten sich die Reifen beider Pedelecs. Die 71-jährige Frau stürzte anschließend und zog sich dabei, trotz getragenem Fahrradhelm, erhebliche Verletzungen zu. Die Polizei bittet die entgegenkommende Fahrradfahrerin, welche sich noch um die verletzte Frau kümmerte und mit einem blauweißen Merida Fahrrad unterwegs war, sich unter der Rufnummer: 07381/93640 mit dem Polizeirevier Münsingen in Verbindung zu setzen.

Bad Urach (RT): Geldautomat ausgeräumt

Bislang unbekannte Täter haben offensichtlich in der Nacht vom Freitag auf Samstag einen Geldautomaten im Seilerweg in Bad Urach ausgeräumt. Nach den bisherigen Ermittlungen haben die Täter diesen vermutlich mittels roher Gewalt geöffnet und haben anschließend einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei haben vor Ort die Spurensicherung und Ermittlungen übernommen.

Esslingen: Weißer Transporter verursacht Unfall und fährt weiter (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kraftrad Honda den linken Fahrstreifen der B10 zwischen der Anschlussstelle Esslingen-Mettingen und Stuttgart-Hedelfingen. Kurz nach der Anschlussstelle Esslingen-Mettingen wechselte ein bislang unbekannter weißer Transporter oder Kleinbus vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Der 39-jährige Kradlenker musste daraufhin seine Honda abbremsen und stürzte hierbei auf die Fahrbahn. Der weiße Transporter oder Kleinbus fuhr, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, in Richtung Stuttgart weiter. Mehrere Zeugen kümmerten sich zunächst um den verletzten Kradfahrer, welcher im Anschluss durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung der leichteren Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert wurde. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Hinweise auf den unfallverursachenden weißen Transporter oder Kleinbus nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Rufnummer 0711/3990-330 entgegen.

Esslingen: Nach Schlägerei Widerstand geleistet und hierbei eine Polizeibeamtin verletzt (Zeugenaufruf)

Am frühen Samstagabend gegen 18:45 Uhr, begab sich ein 40-Jähriger beim Kronenhof in eine Gaststätte. Kurze Zeit später verließ er wieder die Gaststätte und wollte Zigaretten holen. In einem etwa 50m entfernten Imbiss kaufte sich der 40-Jährige dann eine türkische Spezialität und verzehrte diese vor dem Lokal. Im Anschluss betrat der Kunde erneut das Lokal und suchte nach seiner Tasche und weiteren Gegenständen, welche er zuvor in der Gaststätte beim Kronenhof vergessen hatte. Hierbei verhielt sich der 40-Jährige sehr aggressiv gegen die Mitarbeiter und wurde auch handgreiflich. Daraufhin wurde der 40-Jährige der Gasträume verwiesen. Mehrere unbekannte Personen schlugen anschließend auf den 40-Jährigen ein und verletzten diesen leicht im Gesicht. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme konnte der aggressiv auftretende 40-Jährige nicht beruhigt werden, so dass er mit auf das Polizeirevier Esslingen verbracht werden musste. Dort beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und verschmutzte absichtlich den Wachvorraum. In diesem Zusammenhang musste der Täter zu Boden gebracht werden, wobei eine Polizeibeamtin sich leichte Verletzungen zuzog. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beim Kronenhof beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0711/3990-330 mit dem Polizeirevier Esslingen in Verbindung zu setzen.

Hechingen (ZAK): Unfall mit einem Quad

Ein Quad-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Hechingen und Weilheim verletzt worden. Am Samstag gegen 12:10 Uhr wollte ein 78-jähriger Renault-Lenker von einem Rastplatz an der K 7164 nach links in Richtung Hechingen einfahren. Hierbei übersah er den von links heranfahrenden 29-jährigen Quadlenker, welcher, um den Unfall zu verhindern, noch nach links in eine Böschung ausweichen konnte. Dort stürzte er und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Während das Fahrzeug des Unfallverursachers unbeschädigt blieb, entsandt am Quad ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

