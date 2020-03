Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Diebstahl eines Laptops aus Bürobereich - Polizei nahm Tatverdächtigen vorläufig fest

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 04.03.2020 entwendete ein zunächst unbekannter Mann auf der Carl-Troll-Straße in Bonn-Poppelsdorf ein Computerlaptop aus einem Bürobereich. Zeugen bemerkten gegen 23:55 Uhr eine ihnen unbekannte Person in dem Büro und beobachteten, wie der Mann schließlich ein Laptop an sich nahm und aus dem Gebäude davonlief. Im Rahmen der von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurde ein Tatverdächtiger, auf den die bekannte Personenbeschreibung passte, im Nahbereich zum Tatort von einer Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und überprüft. Weitere Einsatzkräfte stellten schließlich in unmittelbarer Nähe des Überprüfungsortes, unter einem Altkleidercontainer auf der Carl-Troll-Straße, den zuvor entwendeten Laptop sicher. Der überprüfte 38-Jährige, der der Polizei als Betäubungsmittelkonsument bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht.

Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

