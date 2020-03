POL-BN: Im Zeitraum 09.03. bis 13.03.2020 führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Polizei Bonn

Im Zeitraum 09.03. bis 13.03.2020 führt die Bonner Polizei an folgenden Orten Geschwindigkeitskontrollen durch:

Bonn

Montag, 09.03.2020 in Mehlem auf der Mainzer Straße, in Venusberg auf der Sigmund-Freud-Straße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße und in Hochkreuz auf der August-Bebel-Alle;

Dienstag, 10.03.2020 in Venusberg auf dem Haager Weg, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg, in Rheinbach auf der L 493 und in Bad Godesberg auf dem Otto-Kühne-Platz;

Mittwoch, 11.03.2020 in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Königswinter auf der Rhöndorfer Straße, in Bonn auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und in Bornheim auf der Brunnenallee;

Donnerstag, 12.03.2020 in Bonn auf der Graurheindorfer Straße und der Adenauerallee, in Bornheim auf der Wallrafstraße und in Bad Honnef auf der Mülheimer Straße;

Freitag, 13.02.2020: in Oberpleis auf der Dollendorfer Straße, in Bornheim auf der Metternicher Straße, in Bad Honnef auf der Menzenberger Straße und in Bonn auf der Reuterstraße.

Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet kommen.

