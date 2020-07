Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Tiberstraße/Aufhebeln einer Tür misslingt

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es in der Nacht auf Freitag nicht, in ein Mehrfamilienhaus an der Tiberstraße einzubrechen. Die Täter haben versucht, die Haustür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 0.00 Uhr und 6 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

