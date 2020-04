Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Vellmar: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere heute, um 13:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Erstmeldung.)

Vellmar (Landkreis Kassel):

An dem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Dienstagmittag in Vellmar ereignete, waren insgesamt drei Pkw beteiligt. Der 76-jährige Fahrer eines Mercedes erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen lebensgefährlich sind. Ein Rettungswagen brachte ihn, nachdem er aus seinem Auto befreit wurde, zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich der Unfall an der Kreuzung Bahnhofstraße, Holländische Straße gegen 12:50 Uhr ereignet. Der 76-Jährige aus Espenau war mit seinem Auto auf der Holländischen Straße in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte er aus bislang noch unbekannten Gründen mit einem auf der Frommershäuser Straße, in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Audi, den eine 56-jährige Frau aus Vellmar steuerte. Anschließend erfasste der Mercedes frontal einen VW, der aus Richtung August-Bebel-Straße kommend an der roten Ampel stand. Der Wagen des 76-Jährigen geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 34 Jahre alte VW-Fahrer aus Niestetal und die Vellmarer Autofahrerin erlitten einen Schock. Die genaue Schadenshöhe an den drei erheblich beschädigten Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen könnte der Mercedes bei Rot über die Ampel gefahren sein. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Kasseler Polizei geführt.

