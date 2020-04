Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen schwarzes E-Lastenfahrrad - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel- Unterneustadt: Am vergangenen Samstagnachmittag, um 16.00 hatten Mitarbeiter eines Fahrradgeschäfts in der Bettenhäuser Straße ein schwarzes E-Lastenrad vor dem Geschäft als Vorführmodell abgestellt. Bereits zwei Stunden später bemerkte man, dass unbekannte Täter in der kurzen Abstellzeit das mit einem Fahrradschloss gesicherte Lastenrad entwendet hatten. Von den Dieben des auffälligen und hochwertigen E-Rads fehlt jede Spur. Dieses besitzt einen Wert von ca. 4000 Euro und hatte eine hochwertige Ausstattung: schwarze 11-Gang Nabenschaltung, schwarze Magura-Bremsen, Riemenantrieb, blauer Lenker und ein nachgerüsteter sog. eDrive Elektromotor des Herstellers Pendix.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei, die nun die weiteren Ermittlungen führen, Hinweise zum Tathergang bzw. zum Verbleib des schwarzen E-Lastenrads machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

