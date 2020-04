Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffitis an Behördengebäude und Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben am Wochenende die Fassaden eines Behördengebäudes der Stadt Kassel sowie eines Mehrfamilienhauses mit Graffitis besprüht und voraussichtlich einen Schaden im vierstelligen Bereich angerichtet. Beide Sachbeschädigungen gehen offenbar auf das Konto derselben Täter. Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, hatten die unbekannten Täter an dem städtischen Behördengebäude in der Kurt-Schumacher-Straße eine Wand im Bereich "Töpfenmarkt" mit dem roten Schriftzug "PORM" besprüht. Bei dem Graffiti an dem nahegelegenen Mehrfamilienhaus in der Artilleriestraße, nahe "Weißer Hof", nutzten die Täter nach bisherigen Ermittlungen die gleiche Farbe. Der rote Schriftzug "FORM" an der Fassade des Hauses ist 12 Meter breit. In beiden Fällen, die am gestrigen Montag bei der Polizei angezeigt wurden, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Sonntagnachmittag, 17 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die in der Kurt-Schumacher-Straße oder der Artilleriestraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

