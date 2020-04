Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opelfahrerin weicht entgegenkommendem Auto aus und verletzt sich schwer: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 24-jährige Opelfahrerin bei einem Unfall, der sich am Freitagabend im Kasseler Stadtteil Waldau ereignete. Dabei kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab, geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Baum sowie einen größeren Stein. Ihr 24 Jahre alter Beifahrer aus Kassel zog sich leichte Verletzungen zu. Da die Opelfahrerin angab, dass sie einem entgegenkommenden, unbekannten Auto ausgewichen war, das mittig auf beiden Fahrspuren unterwegs war, suchen die Polizeibeamten der Kasseler Verkehrsunfallfluchtgruppe nach Zeugen, die Hinweise zu der geschilderten Unfallflucht geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall in der "Fuldaaue" gegen 20 Uhr ereignet. Die 24-Jährige aus Kassel schilderte den Polizisten, dass sie mit ihrem Opel in Richtung Messehallen unterwegs war, als ihr im Bereich der Ausfahrt zum "Parkplatz 4" das mitten auf der Straße fahrende Auto entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei sie ausgewichen und geriet ins Schleudern. Das andere Fahrzeug, bei dem es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben soll, fuhr einfach davon. Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Frau zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den erheblichen Schaden an dem Fahrzeug schätzen die Polizeibeamten auf rund 13.000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat oder den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe Hinweise auf das flüchtige Auto geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

