Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Automat und Billardtisch in Bar aufgebrochen: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Geld, ein I-Pad und einen Kassenmonitor erbeutete ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Sonntag beim Einbruch in eine Kasseler Bar. Nachdem der Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen hatte und durch das entstandene Loch in die Kneipe eingestiegen war, öffnete er gewaltsam einen Zigarettenautomat und einen Billardtisch. Durch den Hinterausgang ergriff der Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Der Inhaber der Bar in der Karthäuser Straße, nahe der Friedrich-Ebert-Straße, hatte den Einbruch am gestrigen Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei gerufen. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich die Tatzeit nach ersten Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag und 9 Uhr am Morgen eingrenzen. Um bei dem Beutezug in der Kneipe unbeobachtet zu bleiben, ließ der Täter sogar die Jalousien an den Fenstern herunter. Da der Automat und der Billardtisch erst kürzlich geleert wurden, erbeutete der Einbrecher nur einen geringen Geldbetrag. Der angerichtete Sachschaden durch das brachiale Vorgehen wird hingegen auf 1.000 Euro beziffert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Kriminalbeamten des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

