Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019, um 16:12 Uhr kam es in der Blumenstraße, Pirmasens zu einer Körperverletzung. Vor Ort mussten die streitenden Parteien, bestehend aus einer 35-jährigen, sowie 34-jährigen Frau aus Pirmasens, getrennt werden. In der Folge konnte ermittelt werden, dass die 35-jährige Beschuldigte die 34-jährige Geschädigte nach dem W-Lan Schlüssel fragte, welchen diese nicht herausgeben wollte. Daher schlug die Beschuldigte der Geschädigten mehrmals gegen den Kopf. Die Geschädigte erlitt hierdurch eine Beule am Kopf und klagte über Kopfschmerzen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die 35-jährige Beschuldigte wurde durch die Polizeibeamten zur Polizeidienststelle verbracht, da diese sehr aggressiv war. Nach dem die Beschuldigte sich auf der Polizeidienststelle beruhigt hatte, wurde sie einer Freundin übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell