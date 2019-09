Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Unfallflucht - Vorfahrt missachtet - Auto touchiert Radfahrerin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstagmittag (3. September 2019) hat sich eine Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem sie mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammengestoßen ist. Dabei wurde niemand verletzt.

Die 17-Jährige fuhr gegen 12 Uhr mit ihrem Fahrrad die Anrather Straße in Richtung Kölner Straße entlang. Im Kreuzungsbereich der Anrather Straße / Marienstraße nahm ihr eine ca. 50-jährige Frau mit ihrem roten Kleinwagen die Vorfahrt. Da das Mädchen vom Rad sprang, stieß der Wagen nur mit dem Fahrrad zusammen. Die Schülerin blieb unverletzt.

Die Autofahrerin stieg zwar aus, um sich nach der 17-Jährigen zu erkundigen, fuhr dann aber davon, ohne die Polizei zu verständigen. Die Frau trug eine Brille und ihre blonden Haare zum Zopf gebunden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (698)

