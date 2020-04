Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit 3,2 Promille: Festnahme nach Flucht dank Zeugenhinweisen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein betrunkener Autofahrer, der nach einem Unfall am Sonntagnachmittag im Kasseler Stadtteil Waldau zunächst geflüchtet war, konnte dank der schnellen Mitteilung von aufmerksamen Zeugen kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden. Der 57 Jahre alte Mann muss sich nun neben des unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Zeugen hatten gegen 15 Uhr die Polizei wegen des Unfalls im Vautswiesenweg gerufen. Wie sie der an der Unfallstelle eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost schilderten, war ein vorbeifahrender Mercedes in einen am Fahrbahnrand geparkten Audi gekracht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der Verursacher sein Auto zurückgesetzt und sei anschließend davongefahren, während sich die Zeugen das Kennzeichen notierten. Den Schaden an dem Audi beziffern die Polizisten auf rund 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten dann zu dem 57-Jährigen, den sie in einem Kasseler Wohnhaus festnahmen. Auch den Mercedes mit frischen Unfallschäden entdeckten sie auf einem Parkplatz nahe des Hauses. Da ein Atemalkoholtest bei dem Mercedesfahrer einen Wert von 3,2 Promille zum Ergebnis hatte, nahmen die Polizeibeamten den 57-Jährigen mit auf das Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Die Ermittlungen gegen den Mann aus Kassel dauern an und werden von den Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell