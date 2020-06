Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifendiebe unterwegs

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter demontierten am letzten Wochenende an fünf abgestellten Pkw Renault eines Autohauses an der Gildestraße die kompletten Reifensätze (Alufelgen samt Reifen). Sachdienliche Hinweise zu den Reifendieben nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell