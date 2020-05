Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Einbruch in Bäckereifiliale

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Dagersheimer Straße in Darmsheim ein. Um in das Innere des Geschäfts zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Eingangstür auf. Anschließend versuchten die Einbrecher den Tresor aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Täter machten sich hierauf, ohne Diebesgut gemacht zu haben, wieder davon. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell