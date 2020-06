Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200615-4: Unbekannte beschädigten mehrere Autos - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer fünffachen Sachbeschädigung und einem Fahrzeugbrand.

In der Zeit zwischen Montag (15. Juni) 04:00 Uhr und 04:20 Uhr beschädigten mehrere Personen, vermutlich Jugendliche, vier abgestellte Autos in der Florastraße und in der Piusstraße. Dabei traten die Täter die Außenspiegel ab und warfen im Anschluss bei einem Geschädigten die Glasscheibe der Hauseingangstür ein. Eine Zeugin hörte die Geräusche in der Nacht und konnte nur eine dunkel gekleidete Person flüchten sehen.

Um 04:50 Uhr brannte in der nur 300 Meter entfernten Burgunder Straße ein Mercedes Benz der A-Klasse. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist unklar. Ein Tatzusammenhang zu den zuvor begangenen Sachbeschädigungen liegt nahe und wird geprüft.

Der Sachschaden liegt insgesamt bei einem fünfstelligen Eurobetrag. Die Ermittlungen in der Sache übernahmen die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen für die Sachbeschädigungen beziehungsweise des Kriminalkommissariates 11 in Hürth wegen des Brandes. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell