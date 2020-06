Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200615-1: Pfandkistendiebstahl von einem Anhänger - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte schnitten in der Nacht die Plane eines abgestellten LKW-Anhängers auf und entwendeten 1400 Pfandkisten, die dem Transport von Obst dienen. Der Pfandwert liegt bei 5600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Donnerstag (11. Juni) 18:00 Uhr und Freitag (12. Juni) 05:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine große Menge an grünen Transportkisten, die einen Pfandwert von mehreren tausend Euro haben. Die Kisten selbst dienen dem Transport von Obst. Sie befanden sich in einem Anhänger, der auf einem Erdbeerfeld in der Nähe der Bundesstraße 264 in Buir stand. Unbekannte schnitten die Plane auf und luden die Kisten um.

Da die Täter zum Transport sicherlich ein Fahrzeug in der Größe eines LKW benutzt haben müssen, setzt die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer hat zur Tatzeit mehrere Personen am Erdbeerfeld in Buir gesehen, die die Kisten umluden? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

