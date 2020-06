Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200614-1: Vandalismus gegen Fahrzeuge

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (14. Juni) gegen 00:50 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie auf der Heerstraße in Kerpen-Brüggen abgestellte Fahrzeuge durch eine Gruppe von Personen beschädigt wurden. Er informierte über Notruf die Polizei. Sieben Personen konnten angetroffen werden. An drei abgestellten Fahrzeugen wurde der Außenspiegel beschädigt, an einem Fahrzeug wurde das Dach zerkratzt. Gegen drei Männer der Personengruppe im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wurden vier Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt. (dh)

