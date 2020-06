Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200613-1: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einer der Beschuldigten besprühte bei Eintreffen der Polizisten die Packstation mit einer Spraydose. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen muss sich das Trio für die Beseitigung ihrer Schmierereien verantworten.

Eine Zeugin informierte am Mittwochabend (10. Juni) um 21:20 Uhr die Polizei und machte Angaben zu Graffitisprayern an einer DHL-Packstation in der Hahnenstraße in Efferen. Die Polizisten trafen das Mädchen (15) und ihre männlichen Begleiter (19,20) an. Noch während sich die Beamten der Packstation näherten, sprühte der 19-Jährige munter weiter drauf los. Das Trio war vom Eintreffen der Beamten überrascht. Ihre Hände und Schuhe zeigten deutliche Farbanhaftungen jeglicher Couleur. Nachdem die Personalien der Sprayer festgestellt waren, übergaben die Beamten die Minderjährige ihrer erziehungsberechtigten Mutter in der nahegelegenen Polizeidienststelle. Die beiden jungen Männer und das Mädchen müssen sich nicht nur strafrechtlichen Konsequenzen stellen: zivilrechtlich gesehen, kostet die Reinigung der bemalten Fläche in der Regel auch einige hundert Euro.

Ob das Trio für eine weitere Sachbeschädigung im angrenzenden Köln verantwortlich gemacht werden kann, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. (bm)

