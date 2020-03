Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel - Sachbeschädigung an Pkw -

Holzappel (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (06.03., 18 Uhr) und Samstagnachmittag (07.03., 14:40 Uhr) wurde in Holzappel ein blauer Pkw der Marke Dacia Sandero vermutlich mit einem spitzen Gegenstand erheblich zerkratzt. Die Kratzer befinden sich an beiden Fahrzeugseiten. Das Kfz war in der Hauptstraße, etwa Höhe Nummer 30 am Straßenrand abgestellt. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

