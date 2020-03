Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw ***Zeugen gesucht***

Ötzingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 04.03.2020 auf Donnerstag, den 05.03.2020 wurde in der Ortschaft Ötzingen in der dortigen Straße Im Merzenborn ein Pkw BMW nicht unerheblich zerkratzt. Der Pkw war auf dem Grundstück des Anwesens Im Merzenborn Nr. 9a geparkt. Insbesondere das Dach des Pkw wies erhebliche tiefe Kratzspuren auf. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter 02602-92260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell