Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am 04.03.2020

Hahnstätten (ots)

Hahnstätten. Am 04.03.2020 kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW auf dem Parkplatz vor dem Ratsstübchen in Hahnstätten. Gegen 20:00 Uhr fiel ihr am rechten, vorderen Kotflügel ein Schaden auf. Dieser beläuft sich auf ca. 1800 Euro. Die Polizei Diez bittet um Täterhinweise.

